Нур-Султан, , 11:10 — REGNUM Заместитель акима (мэра) Жетысая в Туркестанской области Казахстана подозревается в получении взятки от предпринимателя. Об этом 13 февраля заявил старший следователь первого департамента агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге.

По его словам, чиновник подозревается в получении взятки от чиновника в обмен на предоставление земельного участка для ведения малого и среднего бизнеса.

В агентстве уточнили, что от предпринимателей замакима получил 530 тыс. тенге ($1407). Общий размер взятки неизвестен. Следователи продолжают расследование по данному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января бывший глава Панфиловского сельского округа Талгарского района Алма-Атинской области Казахстана Нургали Аппазов был задержан по подозрению в махинациях с землей в санитарно-защитной зоне аэропорта Алма-Аты.

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