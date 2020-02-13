Абакан, , 11:10 — REGNUM В Хакасии управление Роспотребнадзора на постоянной основе осуществляет санитарно-карантинный контроль в международном аэропорту города Абакана. Как сообщили ИА REGNUM 13 февраля в ведомстве, цель контрольных мероприятий — предотвращение завоза и распространения в республике инфекционных заболеваний.

12 февраля в воздушном пункте пропуска досмотрели чартерный самолёт, прибывший из аэропорта Утапао (Паттайя, Таиланд).

234 пассажира и семеро членов экипажа прошли двойную бесконтактную проверку при помощи тепловизионного оборудования. Как уточнили в управлении, у прилетевших из Таиланда туристов не выявили признаков инфекционных заболеваний и повышенной температуры тела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сухом Логу Свердловской области местного жителя госпитализировали с подозрением на коронавирус.

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