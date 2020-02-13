Лондон, , 10:56 — REGNUM Фотография Сэма Роули, на которой автору снимка удалось запечатлеть пару мышей, дерущихся за несколько оставшихся крошек на лондонской станции метро, стала лауреатом премии «Фотограф года дикой природы»: Lumix people's choice award. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Станционная перепалка» Сэма Роули была выбрана более чем из 48 тыс. изображений, претендующих на премию фотографии дикой природы от лондонского Музея естественной истории. Эта награда народная — она вручается не экспертами, а по итогам всеобщего голосования.

Отмечается, что вид двух мышей, снующих вечером по платформе лондонского метро, для многих является неприятной чертой городской жизни. Однако молодой фотограф надеется, что его удостоенный наград снимок изменит это восприятие.

«Все знают о мышах в метро, но я не думаю, что кто-то видел их в таком свете раньше», — сказал 25-летний фотограф.

Добавим, что изображение, включенное в шорт-лист конкурса, будет выставлено на выставке в Музее естественной истории до 31 мая.

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