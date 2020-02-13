Эр-Рияд, , 10:48 — REGNUM Власти Саудовской Аравии освободили иракского курда Муллу Али Калака, арестованного за демонстрацию якобы исцеления от слепоты человека. Об этом 12 февраля сообщает издание Ekurd.net.

По данным журналистов, задержанный мужчина демонстрировал свои провокационные видео через социальную сеть Facebook, последнюю запись он опубликовал 9 февраля. На свободу он был отпущен 12 февраля. На записи якобы слепой мужчина прозрел после магического вмешательства Калака.

Напомним, Калак широко известен на территории Ближнего Востока своими экстравагантными заявлениями. В 2015 году он прославился благодаря утверждению, что раковые заболевания можно лечить употреблением верблюжьей мочи.