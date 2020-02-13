Ханой, , 10:09 — REGNUM Во Вьетнаме полностью изолировали поселок Сон Лой после того, как в нем семь человек заразились новым коронавирусом. Об этом 13 февраля сообщает портал VNexpress.

Отмечается, что данная мера была принята после седьмого случая заражения коронавирусом. Новым пациентом стала трехмесячная девочка. Всего в поселке проживает около 10 тыс. человек.

Кроме того, власти оборудовали вокруг поселка три дополнительных контрольно-пропускных пункта. В поселок бесперебойно поставляют продукты питания и лекарства, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во вьетнамской столице Ханой был перенесен запуск ввода в эксплуатацию первой линии метро в стране из-за коронавируса. Более 100 китайских экспертов не смогли вернуться во Вьетнам для участия в тестировании метро для оценки безопасности. Таким образом, дата ввода в эксплуатацию была отложена.

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