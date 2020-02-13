Хараре, , 10:08 — REGNUM Зимбабвийский суд постановил депортировать 21 гражданина Уганды за незаконный въезд в южноафриканскую страну. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации стороны обвинения, угандийцы уклонялись от иммиграционных чиновников, когда они въехали в Зимбабве через пограничный пост Водопад Виктория из Замбии.

Судья Верховного суда Булавайо Тинаше Чишая приговорил 20 из них к трем месяцам тюремного заключения. Затем мировой судья приостановил данный приговор на пять лет при условии, что осужденные не совершат аналогичного преступления в течение этого периода времени.

Как отмечают репортеры, среди депортированных была пятилетняя девочка, которая незаконно въехала в Зимбабве в компании своей 21-летней матери и была задержана 8 февраля во время поездки в Булавайо.