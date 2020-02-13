Женева, Швейцария, , 09:42 — REGNUM Заболевание, вызываемое китайским коронавирусом нового типа, нельзя называть пневмонией. Специалисты ещё не подобрали болезни название, сообщил 13 февраля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

Он пояснил, что название пневмония в данном случае неверное, нельзя относить болезнь и к острым респираторным (ОРЗ) заболеваниям. Пока речь идет о «коронавирусном заболевании 2019 года».

«Новое название еще обсуждается», — сказал Язаревич ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус объявил официальным названием нового заболевания аббревиатуру COVID-2019: CO — corona, VI — virus, D — disease, а 19 — указание на 2019 год.

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