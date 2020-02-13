Додома, , 09:41 — REGNUM Рои саранчи, впервые замеченные в северных районах Танзании в воскресенье, 9 февраля, отступили в неизвестном направлении. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление губернатора области Килиманджаро.

На пресс-конференции в Додоме Анна Мгхвира сообщила, что в настоящее время в стране нет саранчи.

Напомним, что ранее местные СМИ сообщали о том, что рои саранчи вторглись на территорию Танзании из соседней Кении.

Однако она добавила, что в случае вторжения саранчи из соседних Кении и Уганды правительство заготовило 7000 литров инсектицидов, которые будут распыляться со специально арендованных у стран-членов Сообщества развития юга Африки (САДК) самолетов.

По сообщениям Метеорологического агентства Танзании, в настоящее время существует крайне низкая вероятность того, что полчища саранчи пересекут границу страны.

«Когда ветер затихает, саранча останавливается, сейчас в Танзании существует крайне малая вероятность порывистых ветров, и такая погода сохранится в течение последующих десяти дней, начиная с 11 февраля до 21 февраля 2020 года», — заявил представитель агентства Самуэль Мбуйя на метеорологической конференции в Дар-эс-Саламе.

Он добавил, что для продвижения полчищ саранчи требуется скорость ветра не менее 28 км/ч, однако сейчас, по его словам, скорость ветра в восточноафриканской стране не превышает 25 км/ч.

Несмотря на прогнозы, Мгхвира призвала жителей страны, в особенности фермеров, проявлять бдительность и немедленно сообщать властям, если они заметят саранчу.

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