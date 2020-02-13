Пекин, , 09:33 — REGNUM В китайской провинции Хубэй в течение недели построят еще одну больницу для лечения зараженных коронавирусом, сообщает 13 февраля Синьхуа.

Отмечается, что больница на 200 койко-мест появится в уезде Сишуй, где зарегистрировано более 2,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медицинское учреждение будет построено на базе строящегося родильного дома.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса нового типа в Китае унесла жизни 1368 человек. Заболели в общей сложности более 59,8 тыс. человек, выздоровели — 5963. Больше всего случаев болезни в провинции Хубэй — 48,2 тыс. инфицированных с 1310 летальными исходами. Далее идут провинция Гуандун, Хэнань и Чжэцзян.

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