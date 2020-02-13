Ташкент, , 09:31 — REGNUM Сборы аэропортов для авиакомпаний в Узбекистане снизят на 20%, заявил 12 февраля министр транспорта республики Эльёр Ганиев на пресс-конференции.

По его словам, снижение услуг повысит привлекательность аэропортов Узбекистана. Кроме того, до конца 2020 года в республике планируется построить завод Uzbekistan GTL, который будет производить 1,7 млн тонн топлива, в том числе 300 тыс. тонн авиакеросина.

Ганиев добавил, что в настоящее время республика вынуждена импортировать авиационное топливо. Однако это не помешало снизить цену на топливо для авиакомпаний, сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля министр транспорта Эльёр Ганиев выступил на пресс-конференции, посвященной проведению первого международного авиафорума в Ташкенте.

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