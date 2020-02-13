Сеул, , 09:30 — REGNUM В Южной Корее не выявили коронавирус у пассажиров, прибывших из китайского Уханя в страну 12 февраля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей органов здравоохранения страны.

Отмечается, что анализы пяти из 147 пассажиров, у которых наблюдались симптомы, характерные для коронавируса, оказались отрицательными. В настоящее время все пассажиры помещены в карантин в городе Инчхоне.

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По состоянию на 13 февраля, число зараженных пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, остаётся на уровне 28 человек.

Известно, что с момента появления вируса в стране были обследованы 5 769 человек, результаты анализов 5 099 человек оказались отрицательными.