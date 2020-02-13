Барнаул, , 09:26 — REGNUM Далеко не во всех столовых общеобразовательных школ в России царит порядок, о котором упомянула в своём репортаже журналистка финского портала YLE Черстин Крунвалль, посетив образовательное учреждение в Гатчине. Об этом сообщила редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

По её словам, к примеру, на те средства, что выделяются на то, чтобы в школьных столовых питались малообеспеченные дети из Локтевского и Горняцкого районов Алтайского края, поесть можно только пять раз в месяц.

«Так почему же наши дети получают в сутки на питание 4,85 рубля, а, к примеру, находящиеся в ИВС отдела полиции получают питание на 180 рублей в день, а собаки, которые их охраняют, — на 80 рублей?» — заявляли в октябре 2019 года в своём обращении к алтайскому парламенту локтевские и горняцкие депутаты.

По их словам, дети тех родителей, которые могут сдать по 400−500 рублей, хотя бы раз получают питание (да такое, что его стыдно назвать питанием — обед стоит от 9,5 до 20,5 рубля), а дети из многодетных и малообеспеченных семей, которые не смогли сдать на питание, за счёт средств, выделенных из краевого бюджета, могут поесть в школьной столовой только пять раз в месяц.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, о намерении обеспечить учащихся 1−4-х классов бесплатным горячим питанием заявил в середине января 2020 года российский президент Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию.

Согласно внесённым в Госдуму поправкам, мероприятия по организации бесплатного горячего питания школьников начальных классов будут вводиться поэтапно. Начать их предлагается с 1 сентября 2020 года и завершить к 1 сентября 2023 года.

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Ранее питание в столовых российских общеобразовательных школ впечатлило журналистку финского портала YLE Черстин Крунвалль. Посетив образовательное учреждение в Гатчине Ленинградской области, она отметила в своём репортаже разнообразие блюд и их невысокую стоимость (около двух евро), а также тот факт, что, в отличие от финских ребят, даже после выходных российские дети не остаются голодными, отобедав в столовой.

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