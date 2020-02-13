Киев, , 09:23 — REGNUM Численность поколения 90-х на Украине в 1,5 раза ниже, чем поколения 60-х. Об этом заявила ведущий научный сотрудник Института демографии и социсследований НАН Украины Лидия Ткаченко, сообщил 13 февраля телеканал «1+1».

"Немногочисленные поколения, которые были рождены в 90−2000-х годах, сейчас взрослеют. Они выходят на рынок труда, а их очень мало. На пенсию выходят, например, люди, которые родились в 60-тых годах. Их где-то в полтора раза больше чем поколение 90-х», — рассказала она.

Журналисты напомнили, что Украина признана ООН одной из пяти стран, население которых сокращается стремительно. В перечень также вошли Болгария, Латвия, Литва и острова Уоллис и Футуна. По прогнозам ООН, к 2050 году население Украины сократится ещё на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Украины опубликовали данные «электронной» переписи населения, согласно которой в стране живёт чуть больше 37 млн человек.

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