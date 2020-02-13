Алма-Ата, Казахстан, , 09:00 — REGNUM Общественный фонд AirVision по повышению качества воздуха создан в Алма-Ате под руководством бизнесменов Алекся Ли и Берика Каниева, сообщает 13 февраля агентство «Казинформ».

По словам учредителей фонда, главной задачей организации является очищение воздуха в Алма-Ате в ближайшие несколько лет. Фонд должен стать площадкой для диалога между активистами, учеными, инженерами и экспертами, отметил Каниев.

Он добавил, что фонд намерен работать с университетами, проводить семинары, вырабатывать готовые решения. «Наш фонд — это такое звено между населением и акиматом (администрацией — ИА REGNUM)», — уточнил Каниев.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил, что качество воздуха в Алма-Ате планируется повысить за счет модернизации ТЭЦ-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Ате примут меры для улучшения качества воздуха