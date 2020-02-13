Минск, 13 февраля 2020, 08:59 — REGNUM Десять граждан Белоруссии, покинувших китайскую провинцию Хубэй спецрейсом российских ВКС, находятся на карантине в Тюмени, сообщил 12 февраля телеканал «Белоруссия 1».
По данным журналистов, людей разместили в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель». У них есть всё необходимое, у каждой семьи — отдельные номера.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее граждане Украины пожаловались, что их до сих пор не эвакуировали из Уханя — эпицентра распространения коронавируса.
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