Амудат, , 08:48 — REGNUM Члены парламента и местные лидеры наиболее пострадавшего от нашествия пустынной саранчи субрегиона Карамоджа обвинили центральное правительство Уганды в том, что оно включилось в борьбу с полчищами насекомых слишком поздно. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Обращаясь к журналистам в парламенте, депутат от округа Восточный Додот Самсон Локерис заявил, что правительство ожидало вторжения саранчи еще две недели назад, добавив, что реакция властей на нашествие была крайне медленной.

Он сказал, что правительству не следовало ждать прибытия саранчи, чтобы начать действовать, утверждая, что позднее реагирование будет стоить властям слишком дорого.

«Было раннее предупреждение, и правительство ответило с опозданием. Некоторые министры Уганды поехали в Кению, чтобы договориться о самолете, который может использоваться для воздушного опрыскивания. Что еще они делали все это время? Мы обеспокоены тем, почему мы не начали подготовку, как только были сделаны оповещения?» — сказал Локерис.

«Мы также ожидали, что специально обученные силы и химикаты, которые будут использоваться для распыления против саранчи, прибудут в находящиеся в потенциальной опасности районы сразу после предупреждений, но шокирует, что ответственные министерства начали осуществлять воздушные перевозки и обучать их только вчера (11 февраля), это абсурд», — сказал он.

Напомним, что первые рои саранчи проникли в Уганду в воскресенье, 9 февраля.

«Если бы команда своевременно прибыла и помогала районным надзирателям реагировать на [вторжение] саранчи, насекомые были бы остановлены», — сказал другой чиновник на условиях анонимности.

Депутаты также поручили правительству разработать специальный бюджет для преодоления последствий нашествия саранчи. Они также попросили правительство гарантировать, чтобы химические вещества, которые они собираются использовать для борьбы с саранчой, не оказывали пагубного воздействия на людей и животных.

Роберт Адиама, окружной комиссар Амудата сказал, что количество прибывающей саранчи растет с каждым днем. Как передавало ИА REGNUM, полчища саранчи вторглись уже в шесть районов Уганды.

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