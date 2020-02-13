Нур-Султан, , 08:28 — REGNUM На казахстанско-китайской границе произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом 13 февраля сообщили в ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

Подземные толчки были зарегистрированы в 9 часов 50 минут (6:50 мск) в 301 км к востоку от Алма-Аты. Сведения об ощутимости землетрясения не поступали, глубина залегания — 15 км.

Напомним, 11 февраля в 11:53 мск в 206 км к юго-западу от Алма-Аты на территории Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,5.

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