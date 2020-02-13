Тюмень, , 08:19 — REGNUM В Тюмени появится уникальная южнокорейская стоматологическая клиника на базе многопрофильного стационара медико-санитарной части «Нефтяник». Об этом сообщает пресс-служба главы Тюменской области.

На деловой встрече с участием губернатора Тюменской области Александра Моора сделегацией из Южной Кореи обсуждались этапы организации клиники, от разработки технического задания и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию.

Главным звеном многопрофильной стоматологической помощи в новой клинике станет отделение челюстно-лицевой хирургии. Здесь будут доступны эстетические, реконструктивно-восстановительные и ортогнатические операции всех категорий сложности, вплоть до врождённых патологий.

Первых пациентов клиника примет в 2023 году.