Хельсинки, , 08:18 — REGNUM В столовых общеобразовательных школ в России царит порядок. Дети сюда идут организованными группами, а прежде чем есть за стол, все моют руки. Такими впечатлениями после посещения школы в Гатчине Ленинградской области, где обучается более тысячи детей, поделилась журналистка финского портала YLE Черстин Крунвалль в своём репортаже.

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«Сегодня дают борщ и макароны с котлетой. Кроме того, дети получают хлеб и компот. Компот — это разновидность сока из ягод или фруктов, в которых есть необходимые витамины», — пишет журналистка.

Вся еда готовится на собственной кухне школы. Крунвалль отметила, что старшие ученики посменно дежурят в столовой, раздавая еду младшим. Удивила финскую журналистку и цена школьного обеда, которая составляет около двух евро, а также тот факт, что в отличие от финских ребят даже после выходных дети не остаются голодными, отобедав в столовой.

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«Обед нужен не только для того, чтобы накормить детей, но и научить манерам вести себя за столом и обращаться со столовыми приборами. Кроме того, дети получают навыки общения за едой», — приводятся в репортаже пояснения директора школы № 9 Нины Ковалевой.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2020 года в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что горячее питание для учеников с перового по четвёртый класс технически готовых школ должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Средства на эти цели должны выделяться из федерального, регионального и местного бюджетов. Завершить мероприятия по организации бесплатного горячего питания школьников начальных классов планируется к 1 сентября 2023 года.

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