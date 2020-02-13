Барнаул, , 08:14 — REGNUM Рассуждения о том, что российские врачи подготовлены лучше, чем немецкие, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает «домыслами». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова медсестры из Германии, прошедшей практику в нижегородской больнице, он пояснил:

«Рассуждения немецкой медсестры выглядят наивно — она имеет возможность сравнивать только две больницы в разных странах, а то и лишь два однотипных отделения. Разумеется, на основании таких наблюдений невозможно делать подобные далеко идущие выводы. Так что высказывания медсестры навряд ли являются корректными.

На самом деле, врачей разных стран никто не сравнивал по их уровню подготовки и профессиональному мастерству, любые рассуждения на этот счет можно смело назвать домыслами. Всё-таки предположу, что, учитывая более высокий уровень развития Германии и сложившуюся там практически эталонную систему страховой медицины с наличием конкуренции на рынке медуслуг, средний уровень немецкого медперсонала тоже должен быть выше».

Как уже сообщало ИА REGNUM, проходившая практику в нижегородской больнице медсестра из Германии Мария Герлиц в интервью изданию MDR, призналась, что российские врачи подготовлены лучше, чем немецкие. Но, вместе с тем, по её словам, российские врачи сильно уступают своим немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости.

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