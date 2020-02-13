Пекин, , 08:02 — REGNUM В северных районах Китая объявлен синий уровень погодной опасности в связи с приходом мощных снегопадов и метелей, сообщили 13 февраля в Национальном метеорологическом центре.

Снегопады ожидаются в некоторых районах Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй, наряду с Внутренней Монголией. Здесь ожидается от 4 до 6 см осадков. В некоторых районах возможны мощные метели с 10 см снега.

Метеорологи попросили местные власти максимально приготовиться к приходу непогоды, особое внимание уделив подготовке железнодорожной, автодорожной и телекоммуникационной инфраструктуры.

Напомним, что в Китае действует четырехцветная система погодного предупреждения, где степень погодной опасности растет от синего и желтого к оранжевому и красному соответственно по мере ее увеличения.

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