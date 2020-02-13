Барнаул, , 07:58 — REGNUM Запретить шуметь днём, внеся соответствующие поправки в КоАП, практически невозможно, считает алтайский общественник, кандидат медицинских наук и председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин. Комментируя инициативу корреспонденту ИА REGNUM, он, в частности, отметил, что, прежде всего, будет сложно доказывать, что есть «шум» и кто является источником этого «шума».

"У нас был прецедент. Административная комиссия вынесла штраф шумным нарушителям, но суд отменил это решение, сославшись на недоказанность источника шума.

И ещё: зачастую жители многоквартирных домов обостренно воспринимают шум, выражая свое личностное негативное отношение к соседу. Врачи называют это «пограничным состоянием». Такой человек может жаловаться на шум соседки, аргументируя: «Наглая такая…», но при этом соглашаться, что он без проблем засыпает при включенном телевизоре».

Напомним, ранее «Известия» сообщили, что в России могут внести поправки в КоАП, согласно которым с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 09:00, а также в воскресенье и праздничные дни вводится запрет на шум в многоквартирных домах. Нарушители (физические лица) будут платить штраф от 3 тысяч рублей, а юридические лица — до 40 тысяч рублей.

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