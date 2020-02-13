Пекин, , 07:18 — REGNUM Решение снять с поста Цзян Чаоляна — действующего секретаря парткома провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса COVID-2019, принял Центральный комитет Коммунистической партии КНР (ЦК КПК), 13 февраля передает Центральное телевидение Китая.

Его место займет мэр Шанхая Ин Юн.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в округе Эньши провинции Хубэй были наказаны восемь правительственных чиновников по причине их некомпетентности на фоне борьбы с эпидемией коронавируса. Двое из них были сняты с должностей, а остальным — сделаны серьезные внушения.

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