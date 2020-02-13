Чита, , 06:41 — REGNUM Председатель совета Читинского района Забайкалья Вильгельм Зайдель исключён из партии «Единая Россия» после скандальной фотографии, на которой он и директор библиотек района Евгения Ушакова изображали «Гитлера». Об этом сообщает газета «Вечорка» со ссылкой на члена регионального политсовета партии Романа Амплеева.

Председатель совета Читинского района Вильгельм Зайдель и директор библиотек района Евгения Ушакова, изображающие «Гитлера» Цитата с сайта газеты «Вечорка»

По его словам, исключить Зайделя из рядов «Единой России» решено с формулировкой «за действия, дискредитирующие партию».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях было опубликовано фото, на которой единоросс и председатель совета Читинского района Вильгельм Зайдель и директор библиотек района Евгения Ушакова запечатлены изображающими «Гитлера»: первый прикладывает два пальца к губам, имитируя известные усы, а вторая — выкидывает вперёд руку.

Подписан снимок был тоже весьма своеобразно: «Кто в теме, тот поймёт». Секретарь Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Скачков, комментируя данные инцидент, в частности, заявил:

«Это недопустимо не только как для должностного лица, но и для человека, живущего в огромной великой стране, в которой миллионы людей погибли во имя Победы над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны».

Также единороссы пообещали собрать региональный политический совет партии и обсудить поведение своего коллеги.

Читайте также: В Забайкалье единоросс и библиотекарь изобразили «Гитлера» на фото