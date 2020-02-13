Новосибирск, , 06:25 — REGNUM Если говорить в целом, то неработающие пенсионеры могут рассчитывать на стандартные виды федеральной социальной поддержки, а также на меры региональной помощи, отметила заведующая кафедрой социологии, доктор социологических наук, профессор Новосибирского государственного университета экономики и управления Светлана Ильиных, рассказывая о том, какие льготы положены неработающим пенсионерам сегодня.

Она напомнила, что в 2019 году в России началась пенсионная реформа. Её суть свелась к тому, что будет постепенно повышаться пенсионный возраст и у мужчин достигнет 65-летнего возраста, у женщин — 60-летнего. Взамен — пенсии неработающим пенсионерам индексируются ускоренными темпами. В 2020 году — на 6,6%, 2021 — на 6,3%. По расчётам правительства, в среднем, это обеспечит пенсионерам прибавку к пенсии в 1000 рублей ежегодно. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что средняя пенсия в 2020 году будет около 15 000 рублей, а страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров — 16 400 рублей.

Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения, определенная в соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в субъекте Российской Федерации по месту его жительства или по месту его пребывания, превышающей величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.

На сайте Пенсионного фонда представлена информации об индексации пенсий, начиная с 2010 года и заканчивая 2020 годом. Указывается, что минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих россиян всегда будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Если размер пенсии вместе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата.

«Так, по данным Пенсионного фонда в Москве и Московской области устанавливается региональная доплата, которая выплачивается органами социальной защиты из бюджетов субъектов. Величина прожиточного минимума пенсионера в Москве в 2020 году составляет 12 578 рублей, в Московской области — 9 908 рублей. Выплата региональной социальной доплаты в Москве имеет некоторые особенности. Получать региональную социальную доплату к пенсии может любой московский неработающий пенсионер. Но её размер зависит от следующего: если неработающий пенсионер (как и отдельные категории работающих пенсионеров и инвалидов) зарегистрирован по месту жительства в Москве в общей сложности (включая время проживания на присоединенной к Москве территории) не менее 10 лет, доплата будет установлена до уровня городского социального стандарта — до 19 500 рублей, а если пенсионер зарегистрирован по месту жительства или месту пребывания в столице менее 10 лет, региональная социальная доплата к пенсии устанавливается до прожиточного минимума пенсионера в Москве — до 12 578 рублей.

В перечень видов социальной поддержки входят: разовая материальная помощь, если заявитель соответствует региональным критериям нуждаемости; выделение продуктового набора или талонов на льготное приобретение продуктов питания; натуральная помощь в виде предоставления одежды и обуви. Социальная помощь неработающим пенсионерам осуществляется на принципах адресности, то есть заявитель должен подтвердить нуждаемость в денежной выплате или поддержке в натуральной форме. Использование мер социальной поддержки на региональном уровне не лишает права получить федеральный набор услуг или соответствующую денежную выплату.

Ярослав Фролов: «Проиндексировано порядка 50 федеральных выплат, среди них — поддержка семей с детьми, поддержка пожилых людей, поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации. Кроме того, с 1 января этого года произошла индексация большого количества региональных выплат. Всего в 2020 году на социальные выплаты выделено более 22 млрд рублей. Мы планируем, что выплатами смогут воспользоваться примерно 1,2 млн жителей Новосибирской области». Светлана Ильиных Что касается Новосибирска, то с 1 февраля 2020 года в Новосибирской области проиндексирован ряд пособий, компенсаций и социальных выплат. Об увеличении мер социальной поддержки рассказал на брифинге 6 февраля министр труда и социального развития Новосибирской области: «Проиндексировано порядка 50 федеральных выплат, среди них — поддержка семей с детьми, поддержка пожилых людей, поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации. Кроме того, с 1 января этого года произошла индексация большого количества региональных выплат. Всего в 2020 году на социальные выплаты выделено более 22 млрд рублей. Мы планируем, что выплатами смогут воспользоваться примерно 1,2 млн жителей Новосибирской области».

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