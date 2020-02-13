Новосибирск, 13 февраля 2020, 06:25 — REGNUM Если говорить в целом, то неработающие пенсионеры могут рассчитывать на стандартные виды федеральной социальной поддержки, а также на меры региональной помощи, отметила заведующая кафедрой социологии, доктор социологических наук, профессор Новосибирского государственного университета экономики и управления Светлана Ильиных, рассказывая о том, какие льготы положены неработающим пенсионерам сегодня.
Она напомнила, что в 2019 году в России началась пенсионная реформа. Её суть свелась к тому, что будет постепенно повышаться пенсионный возраст и у мужчин достигнет 65-летнего возраста, у женщин — 60-летнего. Взамен — пенсии неработающим пенсионерам индексируются ускоренными темпами. В 2020 году — на 6,6%, 2021 — на 6,3%. По расчётам правительства, в среднем, это обеспечит пенсионерам прибавку к пенсии в 1000 рублей ежегодно. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что средняя пенсия в 2020 году будет около 15 000 рублей, а страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров — 16 400 рублей.
Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения, определенная в соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в субъекте Российской Федерации по месту его жительства или по месту его пребывания, превышающей величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.
На сайте Пенсионного фонда представлена информации об индексации пенсий, начиная с 2010 года и заканчивая 2020 годом. Указывается, что минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих россиян всегда будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Если размер пенсии вместе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата.
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