Ухань, Китай, , 06:22 — REGNUM 2,6 тыс. военных медиков были направлены Народно-освободительной армией Китая (НОАК) в город Ухань для борьбы с распространением нового коронавируса, 13 февраля сообщает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что из них 1,4 тыс. человек уже прибыли на место и готовятся к работе. За все время эпидемии армия отправила в Ухань примерно 4 тыс. медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля китайская провинция Шаньдун направила в провинцию Хубэй 1266 медицинских работников для борьбы с коронавирусом COVID-2019.

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