Барнаул, , 06:03 — REGNUM В преддверие празднования 75-летия Великой Победы руководитель Алтайского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы РФ Александр Терентьев обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с предложением поддержать «детей войны» и произвести им из краевого бюджета единовременную денежную выплату. Комментируя это известие депутат Алтайского краевого законодательного собрания Александр Молотов («Справедливая Россия») также отметил:

«Считаю несправедливым, что эта категория граждан, которая в годы войны претерпевала лишения и трудности, а в послевоенные годы восстанавливала нашу страну, оказалась на федеральном уровне незаслуженно забытой в день юбилея Великой Победы!

Очень надеюсь, что губернатор Алтайского края найдёт возможность достойно поддержать «детей войны», которых с каждым годом становится все меньше и меньше — уверен, что своей тяжелой, но славной жизнью они заслужили того, чтобы хотя бы в этот день власть по достоинству оценила их вклад в дело Великой Победы и последующее восстановление страны!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон Алтайского края «О статусе «дети войны» был принят в апреле 2015 года. В первую очередь он устанавливает, что к «детям войны» отнесены жители региона, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, а это порядка 30 тысяч человек.

Читайте также: Алтайские «дети войны» получат денежные выплаты

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в честь 75-летия Великой Победы выплата в сумме 75 тысяч рублей будет произведена инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны (а также приравненным к ним) в апреле-мае 2020 года. В Алтайском крае «президентские» выплаты ко Дню 75-летия Великой Победы получат 16 212 ветеранов и приравненных к ним граждан. В том числе 5357 человек могут рассчитывать на сумму в 75 тысяч рублей, а 10 855 человек — на 50 тысяч.

Читайте также: Более 5000 алтайских фронтовиков получат ко Дню Победы по 75 тыс. рублей