Шанхай, Китай, , 05:58 — REGNUM Комплексный индекс импортных цен на сжиженный природный газ (СПГ) снизился в Китае на прошедшей неделе, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

Как сообщили на Шанхайской нефтегазовой бирже (SHPGX), индекс СПГ, не включая налоговые вычеты составил 2 596 юаней (около $372) за тонну в период с 3 по 9 февраля, что на 16% ниже, чем неделей ранее.

Отметим, что данный индекс разработан совместно мониторинговым центром при Генеральной администрации таможни КНР и биржей SHPGX. Он начал действовать с 16 октября 2019 года, а замеры стали осуществляться на еженедельной основе.