Гонконг, Китай, , 06:47 — REGNUM Гипотеза о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам, выдвинута властями Гонконга, 12 февраля передает телекомпания CNN.

Предположение было сделано после того, как был проверен случай заражения 62-летней женщины, которая не была в Ухане и не контактировала с инфицированными. При этом в ее доме ранее с коронавирусом был госпитализирован 75-летний мужчина. Удалось установить, что через квартиры этих людей проходил один канализационный стояк.

В 2002 году, во время эпидемии атипичной пневмонии, в Гонконге было доказано распространение вируса через систему канализации.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая намерены подчинить программу «туалетной революции» в стране борьбе с эпидемией нового коронавируса.