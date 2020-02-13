Ухань, Китай, , 05:36 — REGNUM Количество специальных госпиталей для лечения больных новым коронавирусом в столице китайской провинции Хубэй городе Ухань, будет увеличено, сообщает 12 февраля агентство Синьхуа.

Все 12 тыс. коек больных коронавируом, выделенных госпиталями, включая вновь построенные «Хуошэньшань» и «Лэйшэньшань» будут использованы для лечения пациентов в тяжелом или критическом состоянии, сообщили в штаб-квартире уханьского эпидемиологического контроля.

В городе сейчас действует семь временных госпиталей, которые были переоборудованы из спортивных залов, выставочных центров. В них сейчас работает 4966 медработников, которые оказывают помощь 3972 пациентам.