Пекин, , 05:30 — REGNUM Приход холодных воздушных масс охладит большую часть центральных и восточных регионов Китая, принеся сильные ветры, дожди и снег, сообщили 12 февраля в Национальном метеоцентре Китая.

Под воздействием холодного воздуха, движущегося к югу, огромные участки центра и востока Китая ощутят на себе понижение температур на 8−12 градусов Цельсия. В ряде районов падение температур может достигать и вовсе 14 градусов.

Похолодание будет сопровождаться ливнями или снегопадами в указанных районах. Метели ожидаются во Внутренней Монголии, Пекине, Тяньцзине, провинциях Цзилинь и Ляонин в период с 13 по 15 февраля.