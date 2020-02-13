Пекин, , 05:25 — REGNUM В Китае наблюдается рост доли выздоровевших среди заразившихся новым коронавирусом (COVID-19), сообщает 12 февраля агентство Синьхуа.

По словам представителя Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэна, доля излечившихся от коронавируса в Китае выросла до 10,6% по данным на 11 февраля с 1,3% на 27 января.

Стремительный рост числа выздоровевших также говорит о позитивных изменениях в эпидемиологической ситуации в стране, отметил Ми, добавляя, что меры профилактики и лечения приносят свои плоды.