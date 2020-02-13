Ухань, Китай, , 05:06 — REGNUM Новый метод, который медики стали недавно применять для диагностики коронавируса COVID-2019, привел к резкому скачку вновь регистрируемых случаев. Об этом сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения китайской провинции Хубэй.

В сообщении отмечается, что после проверки предполагаемых случаев заболевания в рамках новой классификации были внесены изменения в результаты диагнозов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в провинции Хубэй коронавирусом заразилось 14,9 тысячи человек, а умерло от последствий заболевания — 242. При этом, общее количество заразившихся составило 48,2 тысячи человек, а погибших — 1310.

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