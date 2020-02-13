Ухань, Китай, , 04:36 — REGNUM Лабораторным животным должно быть гарантировано предпочтение в научных исследованиях по лечению нового коронавируса, сообщает 12 февраля агентство Синьхуа.

Как отметили в научно-технологическом департаменте провинции Хубэй, ставшей эпицентром нового коронавируса, исследовательские институты Китая должны уделять приоритет лабораторным животным при разработке вакцин против коронавируса COVID-19 относительно других животных.

Департамент также подчеркнул важность стандартного управления и эксплуатации для устранения возможности передачи вируса. В настоящее время провинция проводит экстренные научные исследования вируса COVID-19 и продвинулась на этом направлении, перейдя к испытанию вакцины против коронавируса на мышах.

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