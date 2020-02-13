Пекин, , 03:23 — REGNUM Количество погибших от вспышки нового коронавируса COVID-2019 в Китае достигло 1310 человек при общем числе заразившихся в 48,2 тысячи в провинции Хубэй. Об этом 13 февраля сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

За сутки заразилось 14,9 тысячи человек, а скончалось — 242. При этом, отмечается, что с момента начала вспышки выздоровел 3441 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля власти китайской провинции Шаньдун направили в город Ухань 1266 медицинских работников на борьбу с коронавирусом.

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