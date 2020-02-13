Сямэнь, Китай, , 03:12 — REGNUM Авиакомпания Xiamen Airlines направила чартерный рейс из восточного города Фучжоу в столицу Индонезии Джакарту с целью привезти оттуда медицинские поставки для борьбы с новым коронавирусом, сообщает 12 февраля агентство Синьхуа.

Как сообщили в авиакомпании, суммарный вес груза составляет 8 565 кг и включает лицевые маски, защитные костюмы и защитные очки. Рейс покинул Фучжоу в 11:35 по Пекину 12 февраля и вернулся из Джакарты в 23:08.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания China Southern Airlines ранее доставила в эпицентр коронавируса провинцию Хубэй еще 1300 медицинских сотрудников.

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