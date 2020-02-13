Пекин, , 02:56 — REGNUM В центральной китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка нового коронавируса уже который день наблюдается снижение числа вновь заразившихся опасной инфекцией, сообщает 12 февраля агентство Синьхуа.

Так, стало известно, что 11 февраля выявлено 1638 новых заразившихся и 94 скончавшихся пациента. Днем ранее число заразившихся составило 2097 человек. Таким образом пока еще актуальная цифра знаменует собой 11-дневный минимум с 31 января, когда было выявлено 1347 заболевших.

Всего же в провинции за все время эпидемии было выявлено 33 366 заразившихся новым коронавирусом и 1068 смертей. Более 7200 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии. Уровень смертности составляет 3,2%.