Цзинань, Китай, , 02:50 — REGNUM Восточная китайская провинции Шаньдун направила в эпицентр эпидемии нового коронавируса провинцию Хубэй 1266 медицинских работников в качестве помощи в борьбе с эпидемией, сообщает агентство Синьхуа.

В составе последних четырех медицинских групп, направленных в провинцию, было 698 докторов и медсестер со всего Шаньдуна. До конца недели провинция планирует направить в Хубэй еще группу специалистов. Все они уже работают или будут работать в госпиталях, временных госпиталях и центрах по контролю и профилактики заболеваний по всему Хубэю.

В Шаньдунском провинциальном госпитале №3 всего за один день более 500 медиков подали заявку на включение в состав медицинской команды, направляемой в Хубэй. Среди них — 50-летний специалист в области интенсивной терапии Ли Пибао. И это несмотря на то, что в принципе, люди старше 45 лет не допускаются в такие команды. Но для ценнейших и опытнейших специалистов делаются исключения.