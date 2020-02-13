Пекин, , 02:43 — REGNUM Верховная народная прокуратура Китая опубликовала сведения о 10 типичных случаях преступлений, наносящих вред профилактике и борьбе с коронавирусом, сообщает агентство Синьхуа.

Все десять случаев имели место в действительности в разных уголках страны. Семь типов преступлений включают в себя отказ от сотрудничества с медицинскими сотрудниками на фоне борьбы с коронавирусом, агрессия и насилие в адрес медицинских работников, продажа поддельной продукции, спекуляция на беде и торговля дикими жиовтными.

Органы прокуратуры также предпримут ряд мер по контролю и профилактике эпидемии коронавируса. В частности, речь идет о строгом наказании за преступления, подрывающие борьбу с эпидемией.