Ухань, Китай, , 02:30 — REGNUM В эпицентре эпидемии нового коронавируса в Китае городе Ухане провинции Хубэй работает более 34 тыс. чиновников и правительственных служащих, а также членом Компартии Китая, сообщает агентство Синьхуа.

В городском комитете Коммунистической партии Китая по Уханю сообщили, что 16 700 сотрудников правительственных ведомств и госпредприятий работают плечо к плечу с волонтерами в тяжелом деле борьбы с эпидемией нового коронавируса.

Еще 17 700 членов компартии примкнут к ним для того, чтобы распространить свою деятельность в общины и деревни близ города. В настоящее время Ухань находится в блокаде для обеспечения эффективной борьбы с распространением коронавируса. В общей сложности почти 10,6 млн жителей были проверены на коронавирус. Таким образом, охват скрининга составил 99% населения.