Москва, , 02:25 — REGNUM Высокий уровень угрозы из-за коронавируса отмечают только 42% респондентов из России. Об этом говорится в отчете исследовательского центра Ipsos, опросившего жителей восьми государств.

С 7 по 9 февраля с помощью сервиса для онлайн-опросов было получено мнение примерно тысячи человек от каждой страны.

Самыми взволнованными по поводу коронавируса оказались жители Японии — 66%. За ними последовали австралийцы (61%) и американцы (55%).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным проведенного в январе опроса рекрутингового агентства Superjob.ru, почти половина жителей РФ хотели бы сделать прививку от китайского коронавируса. 14% уверены в этом, а 32% — склоняются к положительному решению.

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