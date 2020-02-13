Москва, , 02:29 — REGNUM В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни. Об этом 13 февраля сообщает газета «Известия».

Поправки в КоАП, вводящие штрафы за нарушение тишины и покоя граждан, комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству планирует направить в Министерство юстиции РФ в ближайшее время. В случае их принятия в многоквартирных домах будет введён запрет на шум с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 09:00, а также в воскресенье и праздничные дни.

Административный штраф за шум в неурочное время для физических лиц будет до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — до 40 тысяч рублей.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева считает, что такая мера поможет обеспечить права семей с детьми на спокойную жизнь, которые в дневное время часто нарушается.