Пекин, , 02:19 — REGNUM Власти Китая выразили признательность религиозным группам за оказание посильной помощи в борьбе с новым коронавирусом в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Как было заявлено во время совместной видеоконференции религиозных организаций и центральных властей Китая, с начала эпидемии, религиозные круги включились в борьбу, временно закрыв места религиозного паломничества и отменив совместные мероприятия, подразумевающие большое скопление людей. Также было отложено начало нового учебного семестра в религиозных академиях.

Кроме того, религиозные общины пожертвовали деньгами или материалами уже более 300 млн юаней (около $43 млрд) на борьбу с коронавирусом. На конференции власти также призвали религиозные группы продолжить развивать патриотические традиции, а также в полном мере исполнять свои социальные обязанности перед населением.