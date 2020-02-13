Лос-Анджелес, США, , 02:15 — REGNUM Представитель студии Infinity Ward Пол Хейли извинился перед поклонниками Call of Duty: Modern Warfare за размер последнего обновления игры. Об этом 13 февраля сообщил портал Comicbook.

Он сообщил, что разработчики знают о существовании проблемы и «очень хорошо понимают, какой размер имеет Modern Warfare». Хейли добавил, что сотрудники компании делают всё возможное для того, чтобы эта проблема была минимизирована в будущем.

«После сегодняшней загрузки вы должны увидеть, что, хотя мы добавили 2 сезон и связанный с ним контент, общий размер игры должен немного уменьшиться», — написал Хейли на своей странице в Twitter.

Напомним, новый сезон в Call of Duty: Modern Warfare стартовал 11 февраля 2020 года. После того, как многие геймеры столкнулись с проблемой нехватки места на накопителе из-за размера обновления игры, они выразили своё негодование по этому поводу в соцсетях.

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