Москва, , 01:42 — REGNUM Число граждан России, ставших невыездными из-за долгов, увеличилось по итогам 2019 года почти на 20% и достигло 3,2 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

«На конец 2019 года действовали 3,2 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что указанное число постановлений на 594,5 тыс. больше, чем на начало 2019 года.

Всего в течение года судебные приставы ограничивали выезд гражданам России 7,8 млн раз, что на 2,1 млн больше, чем за 2018 год.

Ранее в ФССП сообщили, что общая сумма неуплаченных алиментов в России стала рекордной за последние семь лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Долги граждан РФ по алиментам побили рекорд