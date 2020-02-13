Хельсинки, , 00:13 — REGNUM Переговоры с пилотами по поводу возможного сокращения штата в связи с коронавирусом начала крупнейшая авиакомпания Финляндии Finnair. Об этом 12 февраля сообщила журналистам пресс-служба авиаперевозчика.

В настоящее время авиакомпания начала оценку влияния отмены рейсов в Китай на свои потребности в персонале. Из-за ситуации со вспышкой коронавируса, которая продлилась дольше, чем рассчитывало руководство компании, Finnair инициировала процедуру обсуждения трудовых договоров с пилотами дальнемагистральных рейсов.

Поясняется, что стратегия авиаперевозчика строилась на развитии авиасообщения со странами Азии, и в частности, с Китаем. Из-за вспышки коронавируса были отменены около 200 авиарейсов в КНР.

При этом генеральный директор Finnair Топи Маннер заявил 7 февраля во время представления итогов работы за 2019 год, что экономическое воздействие коронавируса будет ограниченным, даже в случае, если эпидемия продлится до конца первого квартала 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене авиарейсов в Китай рядом крупных авиакомпаний, в том числе Air France, British Airways, Finnair, Lion Air, Lufthansa, Cathay Pacific, Air Canada, Air India, American Airlines и другими.

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