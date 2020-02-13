Скопье, , 00:22 — REGNUM 12 февраля были опубликован рейтинг популярности зарубежных политиков среди граждан Северной Македонии. Рейтинг был составлен агентством «Брима», членом международной ассоциации Гэллап, по результатам анкетирования 1210 граждан Северной Македонии.

Согласно результатам опроса, самым популярным зарубежным политиком в Македонии стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — 60% опрошенных относятся к нему положительно. Второе место досталось канцлеру ФРГ Ангеле Меркель — 54%, а третье — Владимиру Путину — 47%.

Интересно, что президенту США Дональду Трампу симпатизируют лишь 42% опрошенных.

Самым непопулярным зарубежным политиком предсказуемо оказался президент Франции Эммануэль Макрон, вето которого положило конец надеждам на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС оченью 2019 года. 63% опрошенных заявили, что испытывают к нему неприязнь.

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