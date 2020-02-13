Женева, Швейцария, , 00:14 — REGNUM Возможность применения лекарств от Эболы и ВИЧ против нового коронавируса рассматривается специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 12 февраля заявила на брифинге помощник генерального директора ВОЗ Мари Поль Кини.

Как пояснила Кини, в настоящее время в качестве лекарства от нового типа коронавируса тестируется комбинация ритонавира и лопинавира. Если она окажется эффективной, то это будет замечательно, так как эта же формула используется для лечения ВИЧ и лихорадки Эбола, поэтому лекарство будет доступным.

Вместе с тем Кини отметила, что результатов исследований и тестов нужно подождать ещё несколько дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВОЗ отметила снижение числа новых заболевших коронавирусом COVID-19.

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