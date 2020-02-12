Кейптаун, , 23:17 — REGNUM Южноафриканский ритейлер Raru разместил у себя на сайте информацию о выпуске ограниченной серии контроллеров Xbox, выполненных в стилистике предстоящей игры Cyberpunk 2077. Об этом 12 февраля сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1227677819108569088

Издание пишет, что, похоже, магазин случайно опубликовал эту информацию, поскольку впоследствии он её удалил. Автор статьи отмечает, что это, конечно, могло быть какой-то ошибкой, однако Raru является весьма авторитетным ритейлером в своём регионе, поэтому есть шанс, что подобный геймпад действительно может позже появиться в продаже.

Напомним, ранее польская студия CD Project RED перенесла релиз Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года. Игра выйдет на платформах PS4, Xbox и ПК.

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