Разработкой автосимуляторов серии Need for Speed вновь займётся студия Criterion Games. Об этом 12 февраля сообщил журнал PC Gamer.

Таким образом, спустя семь лет компания Ghost Games вновь передала франшизу предыдущему разработчику. Отмечается, что она будет переименована в EA Gothenburg и займётся техподдержкой игр других франшиз.

Напомним, Criterion Games выпустила такие игры серии Need for Speed, как Hot Pursuit и Most Wanted. Разработкой Need for Speed: Rivals, релиз которой состоялся в 2013 году, уже занималась Ghost Games, а Criterion Games лишь помогала ей в создании этого автосимулятора.

